Sucuoğlu: “Süreç gösterdi ki özel sektör hak ve garantilerden yoksun”

40 yıldır 50 yıldır uygulanan sisteme ilişkin sorgulamaların gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu “Bu ülkedeki özel sektörün de devlette çalışanlar gibi hak ve garantilerinin olması gerektiğini yaşayarak gördük. Umarım bundan ders çıkarılır” dedi.

KTV ekranlarında konuşan Sucuoğlu, “O kadar yeni olaylarla karşılaşıyoruz ki ve her an her hafta değişiyor; Böyle bir süreç yaşanmadı daha önce… Gecen hafta farklı düşündüğümüz konular bu hafta başka olabiliyor. Bu süreçten çıkaracağımız çok sonuç olacak” İfadelerini kullandı.

