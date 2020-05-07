Sucuoğlu: “Süreç gösterdi ki özel sektör hak ve garantilerden yoksun”

40 yıldır 50 yıldır uygulanan sisteme ilişkin sorgulamaların gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu “Bu ülkedeki özel sektörün de devlette çalışanlar gibi hak ve garantilerinin olması gerektiğini yaşayarak gördük. Umarım bundan ders çıkarılır” dedi.
KTV ekranlarında konuşan Sucuoğlu, “O kadar yeni olaylarla karşılaşıyoruz ki ve her an her hafta değişiyor; Böyle bir süreç yaşanmadı daha önce… Gecen hafta farklı düşündüğümüz konular bu hafta başka olabiliyor. Bu süreçten çıkaracağımız çok sonuç olacak” İfadelerini kullandı.
Kaynak Kıbrıs Postası
e 1.5 ay işlemedik, 1500tl verdiniz. önceden ayda 200tl yardım gelecekti ona ne oldu ? yasa geçti resmi gazetede yayımlandı, iptal hakkı koşulu konulmadı, ama yattınız üstüne. e 1.5 ayda özeldeki köle 5000e yakın para kaybetti. sen gel 1500 ver. soktunuz bizi işe, dükkanlar batacak seviyeye geldi, ne olurdu daha fazla destek olsaydınız. kaç ay sürecek bu. anca mafya işlerine açmayan şirketlere desteğe devam edin. onlarda ziyaret etti diye. yoksa aklınız kesmez. anca laf
BASKANIM BIZ HOTELDE CALISIRIZ HALA DAHA YATI DEDIGINIZ PARA ALMADIK MARTAN BERI EVDEYIZ HIRSIZLIK MI YAPALIM KIMSE KAPIMIZA GELMEDI HALIMIZI SORSUN GECIN BUNLARI ARTIK ODEYINIZ
Dersi sizin gibiler almalari lazim
40 50 yıl dediğin gene senin partin değilmidi .
Evet dogru dedi sayin bakanimiz ozel sektor hak ve gantilerden yoksun ama buna dair bir calisma proje varmi yok asgari ucreti bile zar zor zam yapildigi ulkede ozel sektorun hak ve garantilerinden mi bahsediyorsunuz ruyamizda bile goremeyik
Sendikanız var mi? Güneyde bu işlere sendikalar bakıyor. Herkes sendikasına kayıtlı sendikalar ilgileniyor. Bizde sendika öcü. Sendika iş yerine girse derhal çalışan işten atılacak. Yasa yapılmalı. Her çalışan sendikalı olmalı.