Sucuoğlu, TC'nin bugünlere gelmesinde hizmet verenleri selamladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Sucuoğlu, şunları dile getirdi:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim diye ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. Yıl dönümünü, Anavatan Türkiye ile aynı coşku ve duygu bütünlüğü içinde kutlamanı heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Büyük Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatanı işgal etmek isteyen güçlere karşı, mazlum milletlere de varoluş yolunda cesaret örneği göstererek Kurtuluş Savaşı’na girmiş , kazandığı büyük zaferi , milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır. Cumhuriyet, çok zor duruma düşürülmüş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Kurulduğu günden beri Türk Ulusu’nun çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasının itici gücü olan Cumhuriyet, her alanda ilerleyişin kaynağı ve ulusal birlik ve beraberliğin en büyük güvencesi olmuştur.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılan Türk devrimlerinin temeli Cumhuriyet olmuştur. Türk milleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlük içinde çağdaş dünyayla bütünleşmek için kararlılığını ve mücadelesini kesintisiz sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, KKTC halkının güvencesi, umudu ve gururu olarak bizlere de güç vermeye devam etmektedir. Büyük Önder Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde hizmet verenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz.”