Sucuoğlu: Tek başına iktidar

Faiz Sucuoğlu'nun konuşması şu şekilde.

Bu akşam yaşanan bir demokrasi örneğini hep birlikte gösterdik. Saatelerdir hepiniz burdasınız bu enerji ve bu gücü gördükten sonra evet tek başına iktidar. Bu güçle erken genel seçimde UBP tek başına iktidara yürüyor bu akşamki heyecan tek başına iktidara yürüdüğümüzü gösteriyor. Yakında erken seçim var. UBP'de Başkanlık hep yarışlı olmuştur demokrasinin gereği de budur tek başına kimse aday olmasın ben tek olayım diye bir şey yok bu nedenle Zorlu Töre ve Hasan taçoy'a çok teşekkür ederim. Bu süreç içerisinde hepimiz yarıştır hepimiz aynı gemideyiz gemi su alırsa hep beraber batarız bu yüzden hepimiz biriz birlikteyiz. Biz birlik ve bütünlüğe inanacağız UBP 'de küskünlük asla olmayacak birlik ve bütünlük içerisinde hep birlkte yola çıkacağız birlik ve bütünlük içinde UBP'yi tek başına iktidara taşıyacağız.UBP Kıbrıs konusunda dış siyaset konusunda Sn.Ersin tatar'ın ortaya koyduğu tezlerin hepsine yüzde yüzde destek veriyor ve vermeye devam edecek. Türkiyemizle birlikte yolumuza devam edeceğiz Türkiye sevgisi UBP'de asla konuşulamaz. Türkiyemiz yıllardır hiç bir beklentisi olmadan her zaman yanımızda oldu Kıbrıs Türk halkının en büyük şansı ana vatanı olmasıdır. Aynı ırkın insanlarıyız dinimiz bir ulusumuz bir Türkiye sevgisini UBP içerisinde tartıştırmayız. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz pandemi süreci içeriisnde erken seçim için kurulacak hükumet ve sonrasında önceliğimiz ekonomi olacak vatandaşın cebindeki 5 kuruşu 10 kuruş nasıl yaparız buna kafa yorcağız. Bizim siyaset anlayışımızda "ben" yoktur "biz" varız, yeni oluşacak Parti Meclisindeki arkadaşlarımızla "biz" olarak hareket edeceğiz.