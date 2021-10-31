Künye
Kıbrıs 20
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner107

Sucuoğlu: Tek başına iktidar

UBP'nin yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ilk konuşmasını yaptı. Sucuoğlu'nun önemli satır başları vardır. Türkiye ile ilişkiler, ekonomik bakış açısı ve dış politika ile ilgili konuşan Sucuoğlu "tek başına iktidar" vurgusu da yaptı.

31 Ekim 2021 Pazar 22:19
408 Okunma
Sucuoğlu: Tek başına iktidar
banner108

Faiz Sucuoğlu'nun konuşması şu şekilde.

Bu akşam yaşanan bir demokrasi örneğini hep birlikte gösterdik. Saatelerdir hepiniz burdasınız bu enerji ve bu gücü gördükten sonra evet tek başına iktidar. Bu güçle erken genel seçimde UBP tek başına iktidara yürüyor bu akşamki heyecan tek başına iktidara yürüdüğümüzü gösteriyor. Yakında erken seçim var. UBP'de Başkanlık hep yarışlı olmuştur demokrasinin gereği de budur tek başına kimse aday olmasın ben tek olayım diye bir şey yok bu nedenle Zorlu Töre ve Hasan taçoy'a çok teşekkür ederim. Bu süreç içerisinde hepimiz yarıştır hepimiz aynı gemideyiz gemi su alırsa hep beraber batarız bu yüzden hepimiz biriz birlikteyiz. Biz birlik ve bütünlüğe inanacağız UBP 'de küskünlük asla olmayacak birlik ve bütünlük içerisinde hep birlkte yola çıkacağız birlik ve bütünlük içinde UBP'yi tek başına iktidara taşıyacağız.UBP Kıbrıs konusunda dış siyaset konusunda Sn.Ersin tatar'ın ortaya koyduğu tezlerin hepsine yüzde yüzde destek veriyor ve vermeye devam edecek. Türkiyemizle birlikte yolumuza devam edeceğiz Türkiye sevgisi UBP'de asla konuşulamaz. Türkiyemiz yıllardır hiç bir beklentisi olmadan her zaman yanımızda oldu Kıbrıs Türk halkının en büyük şansı ana vatanı olmasıdır. Aynı ırkın insanlarıyız dinimiz bir ulusumuz bir Türkiye sevgisini UBP içerisinde tartıştırmayız. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz pandemi süreci içeriisnde erken seçim için kurulacak hükumet ve sonrasında önceliğimiz ekonomi olacak vatandaşın cebindeki 5 kuruşu 10 kuruş nasıl yaparız buna kafa yorcağız. Bizim siyaset anlayışımızda "ben" yoktur "biz" varız, yeni oluşacak Parti Meclisindeki arkadaşlarımızla "biz" olarak hareket edeceğiz. 

Son Güncelleme: 31.10.2021 23:35
Anahtar Kelimeler:
KurultayUBPFaiz Sucuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Suriye Uyruklu Mülteci Yakalandı
8 Suriye Uyruklu Mülteci Yakalandı
SON DAKİKA! UBP’NİN YENİ BAŞKANI SUCUOĞLU
SON DAKİKA! UBP’NİN YENİ BAŞKANI SUCUOĞLU
ÜÇÜNCÜ SANDIKTAN KİM ÇIKTI?
ÜÇÜNCÜ SANDIKTAN KİM ÇIKTI?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim