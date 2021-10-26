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SUCUOĞLU: TEK SUÇLU SANER'İN KENDİSİDİR

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adaylığından geri çekilen Başbakan Ersan Saner’in açıklamaları gündemde damgasını vurdu.

26 Ekim 2021 Salı 17:38
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SUCUOĞLU: TEK SUÇLU SANER'İN KENDİSİDİR
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ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adaylığından geri çekilen Başbakan Ersan Saner’in açıklamaları gündemde damgasını vurdu.

UBP Kurultayında rakibi olan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nu doğrudan hedef alan Saner’in açıklamalarına Sucuoğlu’ndan yanıt geldi. 

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu,  “Ersan bey bir suçlu arıyor. Ben dahil değilim bu olaya. Ersan bey bir suçlu arıyorsa bu olayda sadece ve sadece suçlu kendisidir.

Ersan beyin bir buçuk yıldır ilişkisi vardı peki neden kendisi polise gitmedi.

Saner kendisi bu olayı bizzat kendisi yaşıyordu kendisi gitseydi polise. Sen bu ilişkiyi yaşıyorsun sen bu olayların içindesin ve suçlu mu arıyorsun? Neden kendisi bir suç duyurusunda bulunmadın.Ben bu olayı görmedim duymadım konuşmadım nokta.”

"Bu kadar insan bu durumu bilecek kimse konuşmayacak ama Faiz bey olarak ben suçlanacağım. 10 ay içerisindeki başarısızlıklarını bana yüklemesin beni yargısız infaz etti. Düştüğü durumlara üzülüyorum. Bu tamamen kurultay hesabıdır ve kurultaya müdahaledir bu. Yüzde 16-17’nin üzerine çıkamadı kendisi 12 tane anket yapıldı hepsinde kendisinin durumu çok kötüydü."

Son Güncelleme: 26.10.2021 17:40
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerFaiz SucuoğluIstifaKurultay
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