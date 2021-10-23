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Sucuoğlu: Temiz siyaset diyerek çıktığımız bu yolda...

Kurultaya sayılı günler kala UBP'de işler karıştı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 13:04
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Sucuoğlu: Temiz siyaset diyerek çıktığımız bu yolda...
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KKTC, Başbakan Saner'in video skandalıyla çalkanıyor.

Başbakan'ın şikayeti sonrasında polisin yaptığı tutuklamaların içerisinde Faiz Sucuoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı ve bir dönem bakanlık müdürlüğü yapan Muhittin Özsağlam da var.

Yaşananların ardından Faiz Sucuoğlu'ndan açıklama geldi.

Sucuoğlu şunları söyledi:

Son günlerde kamoyunu üzücü bir şekilde meşgul eden olaylarla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Halkıma hizmet amacı ile çıktığım siyasi hayatımda, geleceğe onurlu, dürüst ve şerefli bir isim bırakabilmeyi en önemli prensip olarak benimsedim.

Bugüne kadar herhangi bir şekilde adımın bu prensibime aykırı olarak anılmasına fırsat verecek eylemlerde bulunmadım ve bulunmayacağım.

Kat'i surette vurgu yapmak istediğim konu, son yaşanan gelişmelerin faturasının şahsıma mal edilmeye çalışılmasıdır. Buna ne ben ne de halkımız izin vermez. 

Parti başkanlığı yarışında rakiplerimle ancak siyasi boyutta, fikirler düzeyinde yarışırım. Siyaset dışında, özellikle de halkımızın manevi değerlerine ve aile kurumuna zarar verecek bir durum içinde olmam söz konusu değildir.

Bu sebeple gerçeklerin çarpıtılması için çaba gösterenlerin uğraşlarının boşa çıkacağı ortadadır.

Temiz siyaset diyerek çıktığımız bu yolda adımızı bu kirli işlerin içine çekmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu tarz kirli işler bizim politikalarımız içinde yer alamaz.

Son Güncelleme: 23.10.2021 13:27
Anahtar Kelimeler:
KurultayUBPKıbrıs Video SkandalVideoKKTCErsan SanerFaiz Sucuoğlu
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