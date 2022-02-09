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Sucuoğlu: "Tüm çalışmaların yakın takipçisi olacağız"

Yardımsever işadamı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş kalleşçe bir saldırı sonrasında hayatlarını kaybetti...

09 Şubat 2022 Çarşamba 11:49
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Sucuoğlu: "Tüm çalışmaların yakın takipçisi olacağız"
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Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile bu sabah görüştüğünü söyledi, şu anda bölgede geniş çaplı araştırma yapıldığını, havanın aydınlanması ile yeni mermi ve çekirdeklerin bulunduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, saat 11.30’da GKK Komutanı ve PGM Müdürü ile internet üzerinden ikinci bir görüşme gerçekleştireceğini de aktardı.

Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan birçok bilgi kirliliği olduğunu dile getiren Sucuoğlu, “Türkiye’ye botla kaçtığı iddia ediliyor. Polisin bu yönde herhangi bir tespiti yok” dedi.

Sucuoğlu, bölgede tespit edilen mermilere ilişkin balistik araştırmanın sürdüğünü, kameraların incelendiğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun açıklaması: 

“Sayın Polis Genel Müdürümüz ile bir araya gelerek dün akşam yaşanan bu üzücü olayla ilgili Polis tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma hakkında bilgi almış bulunmaktayım. Konunun her yönüyle araştırılmasıyla ilgili yürütülen tüm çalışmaların yakın takipçisi olacağız. Ülkemizde böylesi üzücü bir olayın yaşanmasından büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu ifade ederken, bu olayın  açıklığa kavuşturulması, halkımızın huzuru ve güvenliği için mesai saati gözetmeksizin çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu elim olayda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve koruması Murat Demirtaş’a  Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. ”       

YENİDÜZEN  

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