Sucuoğlu: Tüm paydaşlarla biraraya gelerek hareket edilecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Sucuoğlu, pandemi nedeniyle daralan bir ekonomi ile karşı karşıya kalındığını anlatarak, ben değil biz olarak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomiyi güçlendirmek için tüm paydaşlarla biraraya gelerek, hareket edileceğini dile getiren Sucuoğlu, birlik, beraberlik içinde hareket etmek adına CTP ve HP’ye de davette bulunacaklarını da belirtti.

Sucuoğlu, “5 yıllık süreyi hedefliyoruz. 8-10 aylık süre içerisinde belli tedbirler alacağız sonrasında da belli bir rahatlama yaşanacak. Turizmde önemli gelişmelerin arifesindeyiz” dedi.

Enerji sıkıntılarının giderilmesi için güneş panellerinin serbest bırakılacağını da belirten Sucuoğlu, “Güneşten gelecek olan enerji kullanılacak, akşam ise kapatılıp sisteme dönülecek. Birkaç arkadaş ile konuştum. Enerji konusunda ciddi bir rahatlama sağlanacak” diye konuştu.