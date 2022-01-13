Sucuoğlu: Tünelin sonunda güneş pırıl pırıl parlıyor!

Sucuoğlu, temaslarını değerlendiren bir açıklama yaparak, "Çok yoğun bir temas trafiği oldu... İki buçuk gün çok dolu geçti, çok yoğun çalışıldı. İnşallah 23 Ocak'ın ardından bu ziyaretler çok sık bir şekilde devam edecek. Artık bizim bir bacağımız Ankara'da olacak. Moralli gittik çok daha moralli geldik. Her konuda arkamızda kayıtsız şartsız dev bir ülke duruyor. Genel anlamda Salı gününden bu akşama kadar ki süreç muhteşem oldu" dedi.

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşmelerde siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar konusunda görüş birliği elde ettiklerini bir kez daha ifade etti.

Sucuoğlu, "KKTC'yi ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durdurmak istediğimizi söyledik... İktidara talip olduğumuzu, yapamazsakta ceketimizi alıp çıkmayı bileceğimizi dile getirdik. Bu ülkeye sıcak parayı biz getireceğiz, tünelin sonunda karanlık veya mum ışığı yok, pırıl pırıl parlayan bir güneş var" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay ile önümüzdeki süreçte gündeme gelecek, şu anda başlayan veya başlama planı olan birçok yatırımı görüştüklerine dikkat çeken Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dolu dolu geçen bir toplantı olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın Kıbrıs'a karşı inanılmaz bir ilgisi olduğunu da aktaran Başbakan Sucuoğlu, "Bu yoğun temposunun içerisinde diğer komşuluk ilişkilerinin yanında Kıbrıs’ı ayrı bir yerde tuttuğu belli. Her konuda yardım etmeye hazır bir Cumhurbaşkanı... Kendisine hayranlığımız hep vardı ama yakından tanıyınca daha da fazla artt" şeklinde konuştu.

500 YATAKLI YENİ HASTANENİN TEMELİ BU YIL ATILMASI PLANLANIYOR

Ardından diğer temaslarını da değerlendiren Sucuoğlu, konunun hep iç meseleler olduğunu aktardı. Sucuoğlu, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesinde Lefkoşa'ya yapılması planlanan 500 yataklı yeni devlet hastaneninin bu yıl içerisinde temelinin atılması konusunda görüş birliğine vardıklarını bir kez daha hatırlattı.

"İŞVERENİMİZ MAĞDUR EDİLMEYECEK"

Hayat pahalılığından kaynaklanan olumsuzlukları gidermek amacıyla, Haziran - Aralık 2022 döneminde oluşan yüzde 37,26 hayat pahalılığı oranının maaşlara yansıtılacağını bir kez daha duyuran Sucuoğlu, "Bana göre çok büyük bir olay. Bu da konuşuldu görüşmelerimiz içerisinde... Yeni belirlenen asgari ücret konusunu, hükümetimizin tam anlamıyla desteklediği bununla birlikte işverene de yapılacak katkıyla ilgili olarak çalışmalara başlanacak. İşverenimiz mağdur edilmeyecektir" diye konuştu.

2022 PROTOKOLÜ

Sucuoğlu, müsteşarların 2022 protokolünü de değerlendirdiğine dikkat çekerek, "Yapabileceğimizin altına imza atacağız... 2022 protokolü seçimden hemen sonra tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"EKSİKLERİN TAMAMLANMASIYLA UYGULANACAK"

Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemiyle ilgili de görüşmeler yaptığını aktaran Sucuoğlu, uygulanmanın başladığını ancak eksikler olduğunu belirtti ve eksikliklerin tamamlanmasınına ardından aynı şekilde uygulanma geçileceğini ifade etti.

30 BİN TON YEMLİK ARPA VE 15 BİN TON MISIR

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hayvan yemi ihtiyacı konusunda da görüştüğünü aktaran Başbakan Sucuoğlu, "30 bin ton yemlik arpa ve 15 bin ton yemlik mısırın Tükiye'deki fiyatının aynısının bize de yansıması önerisini sunduk, sıcak baktılar. Bu konuyu da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığımız halledecektir" şeklinde konuştu.

TURİZM

Turizm örgütlerinin sıkıntılarının da gündeme geldiğine vurgu yapan Sucuoğlu, yakın bir zamanda turizm paydaşlarının Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını aktardı. Uçak biletlerinin yüksek olmasının da görüşüldüğünü dile getiren Sucuoğlu, yakında bir çözüme kavuşulacağını kaydetti.

CEZAEVİ YASASI

"Seçimlerin ardından Cezaevi Yasası'nın ilk yapacağımız şey..." diyen Sucuoğlu, görüşmelerde yeni cezaevi binasının da gündeme geldiğini belirtti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI