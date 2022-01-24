Sucuoğlu: UBP, bu ülkeyi hak ettiği noktaya getirecek tek partidir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından dün gerçekleştirilen erken genel seçim sonuçlarında 24 milletvekil ile birinci parti çıkmasının ardından Lefkoşa’da bir kutlama yapıldı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun yaptığı açıklamanın ardından Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, partililere seslendi.

Sucuoğlu, “Halkımız bize güvendi ve 5 yıllık bir görev verdi. Zor bir görev biliyoruz ama inanın bu zor görevin altından kalkabilecek olan bir tek parti vardır, o da UBP’dir. UBP, bu ülkeyi hak ettiği noktaya getirecek tek partidir” dedi.

“YARINDAN İTİBAREN GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

Sucuoğlu, 5 partinin daha Meclis’te olması nedeniyle 'tek başına iktidarın' mümkün olamadığını vurguladı. Sucuoğlu, “Biz halkın verdiği karara, sorgulamadan saygı duyuyoruz. Bu görev bizim, yarından itibaren de görevimizi yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

“BAŞARACAĞIZ...”

“UBP’nin zenginliği örgütleri ve yaklaşık 17 bin üyesidir...” diyen Sucuoğlu, “Önümüzdeki süreçte zor bir görev alacağımızın farkındayız. Biz hep bozulan, hep sıkıntıya itilen dönemde geldik, başardık. Yine geliyoruz ve başaracağız” ifadelerini kullandı.

“ATILMASI GEREKEN ADIMLARI HEP BİRLİKTE ATACAĞIZ”

Seçilme gailesi olmayan, cesur ve radikal kararlar alan partilerle birlikte yürüyeceklerini de aktaran Sucuoğlu, “Birlikte yürürken birbirimizin hızını kesmeyeceğiz... Bu ülkenin kısa bir sürede nefes alması gerekir. Atılması gereken adımları hep birlikte atacağız” dedi.

“TÜNELİN SONUNDA GÜNEŞ PARLIYOR...”

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, “Sizlerin her zaman verdiğiniz desteğin çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Tünelin sonunda güneş parlıyor ve güneşe ulaşacağız” diye konuştu.

“HEDEF EKONOMİK REFAHTIR”

Bu süreç içerisinde ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun istişareler içerisinde olacaklarına da işaret eden Sucuoğlu, “Ana vatan ile birlikte ülkeyi hedeflediğimiz noktaya götüreceğiz... Hedef ekonomik refahtır... Ülkenin tahammülü yoktur. Biz birlikte başaracağız...” şeklinde konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI