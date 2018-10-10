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Sucuoğlu: UBP KKTC halkı için vardır

10 Ekim 2018 Çarşamba 19:08
Sucuoğlu: UBP KKTC halkı için vardır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan adayı  Faiz Sucuoğlu, UBP’nin 43’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla  mesaj yayımladı.

Sucuoğlu, mesajında; “Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türk siyasetinin en önemli aktörüdür. UBP halkımız için vardır, halkımız için çalışmaktadır, halkımızın özüdür, sözüdür ve hep var olmaya devam edecektir.” Dedi.

Faiz Sucuoğlu mesajında şunları kaydetti:

“11 Ekim 1975’te kurulan Ulusal Birlik Partisi gururla, başarıyla dolu 43. yılı geride bırakmıştır. Partimize bugüne kadar hizmet veren herkese teşekkürlerimi sunar, aramızda olmayanları şükran ve rahmetle anarım.

Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türk siyasetinin en önemli aktörüdür. Çok partili, parlamenter demokratik yaşantımızda halkımızın en fazla ilgi gösterdiği, destek verdiği parti UBP’dir. Bunun altında yatan başlıca neden ise, UBP’nin halkımızın özgürlük, güvenlik ve refahını ön planda tutan anlayışıdır.

Kısacası, UBP halkımız için vardır, halkımız için çalışmaktadır, halkımızın özüdür, sözüdür ve hep var olmaya devam edecektir. İnşallah önümüzdeki kurultay sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar partimize halkımıza hizmet yolunda güç katacaktır. Halkımız sıkıntılarının aşılmasını beklemektedir. Bu noktada görev değerli UBP’lilere düşmektedir. İnşallah, onların sağduyusu ile partimizde yeni bir dönem başlayacak ve KKTC’nin var olan sorunlarının aşılması yolunda önemli bir aşama kaydedilecektir.

Partimizin 43’üncü kuruluş yıldönümünü candan dileklerle kutlar, bu vesile ile tüm partililerimizi sevgi ve saygıyla selamlar, sağlık ve mutluluk dolu yarınlar dilerim.”

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ali 2018-10-10 19:21:51

Ubp hamma humma için vardır demek varken kktc halkı için vardır demek çok anlamsız...Çok ayıp sucu çok ayıp...

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