Sucuoğlu: “UBP yönetiminden, Arıklı’nın açıklamalarına karşı ciddi bir tepki bekliyorum”

Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’a konuk olan Sucuoğlu, Erhan Arıklı’nın her programda bu tip suçlamalarda bulunduğunu ardından da özür dilediğini, bu duruma artık alıştıklarını söyledi. Sucuoğlu, “Bu açıklama, UBP Kurultayına müdahaledir. UBP yönetiminden ciddi bir tepki, sert bir açıklama bekliyorum” dedi.

“BENİM TÜRKİYE İLE SORUNUM OLDUĞUNU SÖYLÜYOR… LÜTFEN ÇIKIP AÇIKLASIN, DAVET EDİYORUM”

YDP’nin ikiye bölünmüş bir durumda olduğunu, bu nedenle Arıklı’nın farklı ilgi odakları yaratmak adına UBP ile ilgili söylemlerde bulunduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Ancak esas olay şu; benim Türkiye ile problem yaşadığımı ve bu problemi çözmem gerektiğini söylüyor. Böyle bir problem yok. Kendisini davet ediyorum; lütfen çıkıp, benim Türkiye ile olan sorunumu açıklasın. Benim böyle bir sorundan haberim yok” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, “Biz hep şununla övündük; geçmişimizle ilgili veremeyeceğimiz zerre hesap yoktur. Benim özellikle Türkiye ile iletişim ve temaslarım hep üst düzeyde olmuştur” ifadelerini kullandı.