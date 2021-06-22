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Sucuoğlu: UBP’nin Ekim’de Kurultayı Var, Seçim Olmaz

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

22 Haziran 2021 Salı 10:39
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Sucuoğlu: UBP’nin Ekim’de Kurultayı Var, Seçim Olmaz

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Ulusal Birlik Partisi Olağan Kurultayı hakkında değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “UBP Kurultayı 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle yapılacak olan bir kurultaydır, olağanüstü bir kurultay değildir. Ekim ayı sonunda 3 yılı dolar. Siyasi Partiler Yasası’na göre de en geç 3 yıl içerisinde, kurultayın yapılmasını söyler. En geç dediği de Ekim ayının sonudur. Bu normal olan ve yapılması gereken bir kurultaydır. UBP koalisyonun büyük ortağıdır. Çok ender de muhalefette olmuştur. Dolayısıyla bu halkı ilgilendirir” dedi.

Genel Seçim konusunda da konuşan Sucuoğlu, “Partiler kendi durumlarını analiz ederler. Madem ki bir olağan genel seçim yoktur. Şu anda yapılacak olan erken seçimdir. UBP’nin Ekim’de kurultayı vardır, Ekim’de seçim olmaz. Tezattır. Kurultayın olduğu günlerde, sen bir erken seçime gidemezsin. Orada YDP’nin bir ısrarı vardı. Onun üzerine protokole kondu. Protokole konulan her şey yapılıyor mu? Hayır. Daha önceki hükümetlere de baktığımızda, protokollere yazılan o güzel şeylerin yüzde 20’si yapıldığında başarı olarak görülüyordu” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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