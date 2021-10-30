Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107
Flaş Haber
Bafra'da boğulma!
Kapat

Sucuoğlu: Üzerime almıyorum

UBP Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, Ersan Saner’in kurultaydaki konuşmasında ortaya koyduğu iddiaları üzerine almadığını kaydetti.

30 Ekim 2021 Cumartesi 14:51
229 Okunma
Sucuoğlu: Üzerime almıyorum
banner108

Ulusal Birlik Partisi 22’inci Olağan Kurultayı’nda Başkan adayı  Faiz Sucuoğlu SES KIBRIS- Günden Kıbrıs ortak yayınında çiğdem Aydın’a konuştu.

Ersan Saner’in bir kişi dışında herkese hakkımı helal ediyorum” şeklindeki açıklamasını yorumlayan Faiz Sucuoğlu şunları söyledi:

“Benim başıma gelse adadan kaçardım”

“Ben üstüme almıyorum.. Çıkacak olan isimler bellidir. Odaklaşmayı başka bir yere itme.. Suçu gözardı etme.. Hata belli, hatayı ben yapmadım.. Ben polise haber vermemişim… Sadece ben değil benimle birlikte bir çok kişinin bildiği bir olay ben neden gideyim. Dikkatleri başka yere çekme algısıdır bu. Bu psikolojik bir travmadır, kolay bir şey değildir. Hak da veriyorum zaman zaman.. Kendimi koysam direkt kaçardım herhalde.. Allah başımıza vermesin. Kendim katiyetle üzerime almıyorum… Kendisini anlayışla karşılıyorum. Sonunda bunu kimin yaptığı kimin yaydığı ortaya çıkacaktır.”

“Bu utanç senin utancın”

Video skandalı konusunu Saner’in sürekli gündem yapmak istemesini eleştiren Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Bunu illa gündem yapmak istiyor maalesef. Olmaması gereken hedefler gösteriliyor. Esas oyuncu sensin kardeşim, başkası değil. “Ben yaptım ama yapmadım kabahatli onlar!” Bu işi bu kadar ayağa düşürmenin gereği yoktur. “Bir hata yaptım özür dilerim” deyip kapatacaksın. Bu utanç senin utancın… Sen bunu çıkıp her yerde gündem yapıyorsun.”

“Taçoy 35 yıllık arkadaşım”

Hasan Taçoy ile karşılıklı atışmaları konusuna da değinen Sucuoğlu, “Siyasi olarak Sayın Taçoy’la da zaman zaman geriliyoruz ama 35 yıllık arkadaşımdır. Kötü niyet yoktur ama bir suçlama yapılırsa da cevabını veririz” dedi

“Seçilmiş başkanla her şey başka olacak”

Sucuoğlu konuşmasının sonunda “Herkese çağrımdı, gelip oylarını kullansınlar. Yarın akşam her şey biter ve taşlar yerine oturur. Seçilmiş bir başkanla her şey çok başka olacaktır” diyerek önemli bir mesaj verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Kurultayı'nda oy verme işlemi sürüyor
UBP Kurultayı'nda oy verme işlemi sürüyor
UBP Kurultayı'nda oy verme işlemi sürüyor
UBP Kurultayı'nda oy verme işlemi sürüyor
“Kıbrıs bizim için siyaset üstüdür et ve kemik gibiyiz"
“Kıbrıs bizim için siyaset üstüdür et ve kemik gibiyiz"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim