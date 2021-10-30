Sucuoğlu: Üzerime almıyorum

Ulusal Birlik Partisi 22’inci Olağan Kurultayı’nda Başkan adayı Faiz Sucuoğlu SES KIBRIS- Günden Kıbrıs ortak yayınında çiğdem Aydın’a konuştu.

Ersan Saner’in bir kişi dışında herkese hakkımı helal ediyorum” şeklindeki açıklamasını yorumlayan Faiz Sucuoğlu şunları söyledi:

“Benim başıma gelse adadan kaçardım”

“Ben üstüme almıyorum.. Çıkacak olan isimler bellidir. Odaklaşmayı başka bir yere itme.. Suçu gözardı etme.. Hata belli, hatayı ben yapmadım.. Ben polise haber vermemişim… Sadece ben değil benimle birlikte bir çok kişinin bildiği bir olay ben neden gideyim. Dikkatleri başka yere çekme algısıdır bu. Bu psikolojik bir travmadır, kolay bir şey değildir. Hak da veriyorum zaman zaman.. Kendimi koysam direkt kaçardım herhalde.. Allah başımıza vermesin. Kendim katiyetle üzerime almıyorum… Kendisini anlayışla karşılıyorum. Sonunda bunu kimin yaptığı kimin yaydığı ortaya çıkacaktır.”

“Bu utanç senin utancın”

Video skandalı konusunu Saner’in sürekli gündem yapmak istemesini eleştiren Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Bunu illa gündem yapmak istiyor maalesef. Olmaması gereken hedefler gösteriliyor. Esas oyuncu sensin kardeşim, başkası değil. “Ben yaptım ama yapmadım kabahatli onlar!” Bu işi bu kadar ayağa düşürmenin gereği yoktur. “Bir hata yaptım özür dilerim” deyip kapatacaksın. Bu utanç senin utancın… Sen bunu çıkıp her yerde gündem yapıyorsun.”

“Taçoy 35 yıllık arkadaşım”

Hasan Taçoy ile karşılıklı atışmaları konusuna da değinen Sucuoğlu, “Siyasi olarak Sayın Taçoy’la da zaman zaman geriliyoruz ama 35 yıllık arkadaşımdır. Kötü niyet yoktur ama bir suçlama yapılırsa da cevabını veririz” dedi

“Seçilmiş başkanla her şey başka olacak”

Sucuoğlu konuşmasının sonunda “Herkese çağrımdı, gelip oylarını kullansınlar. Yarın akşam her şey biter ve taşlar yerine oturur. Seçilmiş bir başkanla her şey çok başka olacaktır” diyerek önemli bir mesaj verdi.