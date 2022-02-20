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Sucuoğlu: Uzun süreli, planlı programlı, uyum içinde bir hükümet istiyoruz 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu UBP’nin hükümete hazır olduğunu, hükümette Başbakanlık görevi üstlenmenin heyecanını yaşadığını ve henüz Bakanlar Kurulu listesinin netleşmediğini, kısa sürede netleşip, Cumhurbaşkanı’na sunacaklarını söyledi.

20 Şubat 2022 Pazar 10:53
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Sucuoğlu: Uzun süreli, planlı programlı, uyum içinde bir hükümet istiyoruz 
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Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli kardeşlerim, kıymetli vatandaşlarım. Hepinize iyi bir Pazar Günü diliyorum.

KKTC'yi kuran ve Kıbrıs Türk Halkına yaraşır, her alanda hizmet etmesi için yıllardır çalışan UBP’nin Genel Başkanı olarak, yeni bir hükümette Başbakanlık görevi üstlenmenin heyecanını yaşıyoruz. 

Hükümeti kurma görevini alır almaz, yoğun bir dokuz gün yaşadık. Siyasi partilerimizin tümü ile samimiyetle, ülke çıkarlarını ve halkın acil sorunlarına çözüm yollarını ele alarak görüştük. Sonuçta, yeni bir hükümet modeli olarak UBP-DP-YDP formülünde mutabık kaldık. 

Ortaya çıkan sonucu ve süreci önce MYK sonra da Parti Meclisi'mizle ele aldık. Arkadaşlarımızla yararlı toplantılar yaptık. Büyük destekleri için partime teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle, bazı hususların altını çizmekte fayda görüyorum. 
UBP olarak 23 Ocak seçimlerine tek başına iktidar hedefiyle girdik. Halkımızdan bu yönde oy talep ettik.  Tek başına iktidar hedefi, UBP’nin başarı hanesine yazılacak yeni bir tarihi zaferden çok, ülkenin süregelen sorunlarına neşter vurmak içindi.

Halkın takdiri ortada. Yine en büyük sorumluluğu UBP’ye vermiştir. Halkın takdirini, ortaya çıkan sonucu artık tartışmanın faydası yok. Halkın kararını sorgulamak kimsenin haddi değil. 

UBP-DP-YDP bir önceki hükümet değildir. Başlı başına dağılım, aritmetik olarak çok farklıdır. Ama asıl şunu belirtmek isterim ki, ortaklarımız, değerli genel başkanlarımızın da ülkenin sorunlarına pragmatik çözümlerle yaklaşım motivasyonu en az bizim kadar vardır. Koordine içinde, hep birlikte çalışarak, KKTC'yi içinden geçmekte olduğu bu kritik süreçten başarı ile çıkaracağız. Uzun süreli, planlı programlı, uyum içinde bir hükümet istiyoruz. 

Kabine listelerini sosyal medyadan şaşkınlık içerisinde takip ediyorum. Arkadaşlar, kimse merak etmesin. Kabine üzerinde çalışmalarımı hassasiyetle sürdürmekteyim. En kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız. Onun da görüşlerini dinleyerek, açıklamamızı yapacağız. 

Şimdiden hayırlı olsun. Zor bir görev ama Anavatan Türkiyemizin desteği ve hizmet azmimiz sayesinde başaracağımızdan kuşkumuz yoktur.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiBaşbakan Faiz Sucuoğlu
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