Sucuoğlu: Vatandaşımız somut icraatı sadece UBP’nin yapabileceğini çok iyi biliyor

Alsancak'ta her zamanki gibi heyecanlı bir kalabalık tarafından karşılanan turuncu konvoya ilgi yoğun oldu.

Genel Başkan ve Başbakan Sucuoğlu, UBP’nin tek başına iktidara geldikten hemen sonra atacağı ilk adımlardan birisinin Belediyeler Yasasını revize etmek olacağını söyledi.

Anavatan Türkiye’de bu konuda uygulanan yöntemin bir benzerini de KKTC’de yapılacağının altını çizen Başbakan “ Sözümüz söz” dedi.

Başbakan, Alsancak Yolu’nun tamamlanması için de gerekeni yapacaklarını vurguladı.

Alsancak’ta vatandaşların sorularını da yanıtlayan Sucuoğlu, esnafı ziyaret etmeyle gezisini tamamladı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, daha sonra Lapta’ya geçti

Burada da partililere seslenen Başbakan, Lapta’nın da UBP ve kendisi için her zaman ayrı bir değerde olduğunu, bölgede her zaman en yüksek oyu aldıklarını belirtti.

Sucuoğlu, UBP’nin nereye giderse gitsin büyük ilgi gördüğünü, çünkü vatandaşın, somut icraatı sadece UBP’den beklediğini vurguladı.

Vatandaşların artık boş vaatlere inanmadığına dikkat çeken Sucuoğlu, UBP’nin şu anda yüzde 40 bandına olduğunu, tek başına iktidara çok yaklaştıklarını belirtti.

Sucuoğlu, “5 yıllık, akılcı politikalarla istikrarlı bir hükümet için, UBP’ye mühür”çağrısını yineledi.

Ankara’ya önemli bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirten Başbakan, ekonomik ve mali amaçlarını orada dile getireceklerini söyledi.

Sucuoğlu, konuşmasının ardından partilerinden istifa ederek UBP’ye katılan 150 yeni üyeye rozetlerini taktı.