Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tırdan kaçak tütün çıktı
Tırdan kaçak tütün çıktı
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis cezası
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6...
Gece yarısı kanlı kavga!
Gece yarısı kanlı kavga!
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı...
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Sucuoğlu: Vatandaşımız somut icraatı sadece UBP’nin yapabileceğini çok iyi biliyor

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları seçim gezilerine Girne Bölgesi ile devam etti.

11 Ocak 2022 Salı 13:04
125 Okunma
Sucuoğlu: Vatandaşımız somut icraatı sadece UBP’nin yapabileceğini çok iyi biliyor
banner108

Alsancak'ta her zamanki gibi heyecanlı bir kalabalık tarafından karşılanan turuncu konvoya ilgi yoğun oldu.

Genel Başkan ve Başbakan Sucuoğlu, UBP’nin tek başına iktidara geldikten hemen sonra atacağı ilk adımlardan birisinin Belediyeler Yasasını revize etmek olacağını söyledi.

Anavatan Türkiye’de bu konuda uygulanan yöntemin bir benzerini de KKTC’de yapılacağının altını çizen Başbakan “ Sözümüz söz” dedi.

Başbakan, Alsancak Yolu’nun tamamlanması için de gerekeni yapacaklarını vurguladı.

Alsancak’ta vatandaşların sorularını da yanıtlayan Sucuoğlu, esnafı ziyaret etmeyle gezisini tamamladı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, daha sonra Lapta’ya geçti

Burada da partililere seslenen Başbakan, Lapta’nın da UBP ve kendisi için her zaman ayrı bir değerde olduğunu, bölgede her zaman en yüksek oyu aldıklarını belirtti.

Sucuoğlu, UBP’nin nereye giderse gitsin büyük ilgi gördüğünü, çünkü vatandaşın, somut icraatı sadece UBP’den beklediğini vurguladı.

Vatandaşların artık boş vaatlere inanmadığına dikkat çeken Sucuoğlu, UBP’nin şu anda yüzde 40 bandına olduğunu, tek başına iktidara çok yaklaştıklarını belirtti.

Sucuoğlu, “5 yıllık, akılcı politikalarla istikrarlı bir hükümet için, UBP’ye mühür”çağrısını yineledi.

Ankara’ya önemli bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirten Başbakan, ekonomik ve mali amaçlarını orada dile getireceklerini söyledi.

Sucuoğlu, konuşmasının ardından partilerinden istifa ederek UBP’ye katılan 150 yeni üyeye rozetlerini taktı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: “Hükümet olarak asgari ücreti destekliyoruz”
Sucuoğlu: “Hükümet olarak asgari ücreti destekliyoruz”
Prof. Dr. Sözbilir: Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi
Prof. Dr. Sözbilir: Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi
Gemikonağı'nda uyuşturucu operasyonu
Gemikonağı'nda uyuşturucu operasyonu
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim