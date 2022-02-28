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Sucuoğlu, vatandaşın cebini ve alım gücünü korumak gerektiğini vurguladı

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Günaydın Hakikat'in konuğu oldu.

28 Şubat 2022 Pazartesi 18:33
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Sucuoğlu, vatandaşın cebini ve alım gücünü korumak gerektiğini vurguladı
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Faiz Sucuoğlu, Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli ve sektörün diğer temsilcileri ile bir dizi toplantı yaptıklarını ifade ederek, sebze meyve fiyatlarında açık pazarda yarı yarıya düşüş olduğunu söyledi.

Buna rağmen marketlerde beklenen indirimlerin olmamasına değinen Sucuoğlu, seradaki fiyatları görmek istediğini ve bu konuda girişim yapacağını ifade etti.

Talep devam etmesine rağmen arzda sıkıntı olduğunu belirten Sucuoğlu, vatandaşın cebini ve alım gücünü korumak gerektiğini vurguladı.

“YENİ SINIR KAPISI … ÖNCE POLİS SAYISI ARTIRILACAK”

Ülkede daha fazla sınır kapısı açılmasına yönelik değerlendirmede bulunan Sucuoğlu, yeni kapı açmaktan çok kapıya gönderilecek memur ve polis sayısında sıkıntı olduğunu söyledi.

Faiz Sucuoğlu Polis teşkilatının çok fedakarlı işler yaptığını ancak sayının yetersiz olduğunu belirterek, her açılan kapı için 30 memurun görevlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Sucuoğlu “Polisin personel sayısını çok hızlı şekilde artırmalıyız. Bu konuda girişimlerimiz olacak. Bunu başardığımız anda yeni kapılar da açılabilecek, mevcut kapılar da genişleyebilecek” diye konuştu.

“AÇIKLAMAM ÇARPITILDI…HÜKÜMET BEŞ YILLIK”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP-DP-YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduktan sonra yaptığı “Bu kabine 5 yıl sürecek bir kabine değildir” şeklindeki açıklamasının çarpıtıldığını vurguladı.

Sucuoğlu, hükümetin beş yıllık bir hükümet olduğunun altını çizerek, kabinede disiplin, otorite ve vatandaşın memnuniyetine çok önem verdiğini belirtti.   

Sucuoğlu, bu konularda zafiyet, sıkıntı yaşanıldığı ya da ilgili bakanın ya da müdürlerin performansının düşük olması halinde kabinede değişimlerin olabileceğini söyledi.

“BAKANLIKLARA ÜÇ AYDA BİR ANKET”

Bakanlıklarla ilgili üç ayda bir anket yaptırmayı hedeflediğini ve bakanlıkların performansının ortaya çıkacağını dile getiren Sucuoğlu “Vatandaş memnuniyeti bizim için olmazsa olmazdır. Daireye giden vatandaşın yüzü gülerek çıkması lâzımdır” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, kamu disiplinin önemine dikkat çekerek “Disiplin yoksa başarı yoktur. Biz bu otoriteyi sağlamak zorundayız. Bir zafiyet varsa kabul etmeyeceğiz” dedi.

“BELEDİYE SAYISI… KÜÇÜLME KAÇINILMAZ”

Yerel seçimler hakkında da değerlendirmede bulunan Sucuoğlu, İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler Birliği'nin belediye sayısını 12’ye düşürecek bir çalışma yaptığını ve bu çalışmanın hayata geçmesi ile yerel seçimlere gitmeyi hedeflediklerini söyledi.
Belediyelerin maddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Sucuoğlu, mevcut sistemde ne belediyelerin ne belediye çalışanlarının ne de halkın memnun olmadığını belirterek, küçülmenin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Yeni oluşacak belediyelere daha fazla maddi destek yapılacağını, daha fazla güç ve yetki verileceğini devletin de denetleyici olacağını söyleyen Sucuoğlu “Devlet gerekirse kayyum bile atayabilecek” dedi.

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