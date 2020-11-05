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"UBP'DE İKİNCİ TUR YOK"
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Sucuoğlu ve Taçoy kurultaydan çekildi

UBP'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Tüzük gereği yapılması gerekenleri tartışan UBP Genel Sekreteri ve beraberindeki ekip, ilk adımda Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy'un ikinci turdan çekilmesi için imza aldı.

05 Kasım 2020 Perşembe 14:09
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Sucuoğlu ve Taçoy kurultaydan çekildi

UBP'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Tüzük gereği yapılması gerekenleri tartışan UBP Genel Sekreteri ve beraberindeki ekip, ilk adımda Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy'un ikinci turdan çekilmesi için imza aldı.

Bu durumda iki aday da kurultaydan resmen çekilmiş oldu.

Tüzük gereği, Genel Sekreter Ersan Saner'in 45 gün içerisinde partiyi yeni bir kurultaya götürmesi gerekiyor. Bu tabloda Divan Başkanı Zorlu Töre de partiyi yönetmekle görevlendirilebilir.

Kurultay divanı da genel merkezdeki toplantıda yer alırken, parti tüzüğüne uygun olarak yeni bir yol haritası  belirlenecek.

KAYNAK : HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 05.11.2020 15:24
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