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Sucuoğlu: “Yanlış yapanın gözünün yaşına bakılmayacak”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, “yüksek fiyatların paraşüt hızıyla yavaş inmesi doğru değildir. Denetimler tüm hızıyla sürüyor. Yanlış yapan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak” dedi.

24 Aralık 2021 Cuma 14:54
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Sucuoğlu: “Yanlış yapanın gözünün yaşına bakılmayacak”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu fiyatların roket hızında çıktığı gibi roket hızında iniş yapması gerektiğini kaydederek, “Yükselen fiyatların Paraşüt hızında yavaş inmesi doğru değildir” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, fiyatların yeniden hesaplanıp zamlar geri alınması gerektiğine de dikkat çekerek, bu konudaki denetimlerin de büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

“Yanlış yapan Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır" diyen Başbakan, birkaç gün içinde fiyatların gevşediğinin görülmesi gerektiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Dövizde düşüşün piyasaya yansıdığını görmek halkın birincil beklentisinin. Bu hususta üzerimize düşen denetim görevini süratle devam ettirmektedir. Denetimlerde Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır” dedi.

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