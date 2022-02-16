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Sucuoğlu: YDP ile üçlü koalisyon konusunda bir sıkıntı yok

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi partilerle yürüttükleri gayri resmi görüşmelerin bu gece de süreceğini, ikinci tur resmi görüşmelerin ise hükümet modeli olgunlaştıktan sonra yapılacağını kaydetti.

16 Şubat 2022 Çarşamba 19:16
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Sucuoğlu: YDP ile üçlü koalisyon konusunda bir sıkıntı yok
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 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi partilerle yürüttükleri gayri resmi görüşmelerin bu gece de süreceğini, ikinci tur resmi görüşmelerin ise hükümet modeli olgunlaştıktan sonra yapılacağını kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, gün içinde Halkın Partisi (HP) ve Demokrat Parti (DP) heyetleri ile görüştükleri bilgisini aktararak, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile üçlü koalisyon konusunda bir sıkıntı bulunmadığı için görüşmediklerini belirtti. Sucuoğlu, CTP’ye sundukları hükümet programı taslağına ilişkin CTP’nin verdiği yazılı metne yarın yazılı yanıt vereceklerini de belirtti.

İkinci tur resmi görüşmeler için henüz randevu istemediklerini kaydeden Sucuoğlu, ikinci resmi ziyaretin “finish” anlamına geleceğini ifade ederek, “Önce bir olgunlaşsın sonra resmi ziyaret yapacağız” dedi.

Sucuoğlu, yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve gayri resmi görüşmelerin bu gece de süreceğini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 16.02.2022 20:18
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