Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Sucuoğlu, yazılı açıklama yaparak, bugün toplanıp itirazları değerlendiren Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun kararını aktardı ve 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak aylık net 3 bin 323 TL’lik asgari ücretin hayırlı olmasını temenni etti.