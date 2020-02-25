Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.
Bakan Sucuoğlu, yazılı açıklama yaparak, bugün toplanıp itirazları değerlendiren Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun kararını aktardı ve 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak aylık net 3 bin 323 TL’lik asgari ücretin hayırlı olmasını temenni etti.
Böyle bir ülkede bir haftalık gider
pahalı olan KKTC ve asgarı ucret dusuk calısmak ınsanları hırsızlığa ıtmek demektır halk bu para ıle nasıl gecınsı 250 pound kıra verır ısen bozdur bozdur ye