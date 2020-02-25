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Sucuoğlu yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

25 Şubat 2020 Salı 19:27
Sucuoğlu yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Sucuoğlu, yazılı açıklama yaparak, bugün toplanıp itirazları değerlendiren Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun kararını aktardı ve 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak aylık net 3 bin 323 TL’lik asgari ücretin hayırlı olmasını temenni etti.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretFaiz SucuoğluÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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Ertaç 2020-02-25 21:03:05

Böyle bir ülkede bir haftalık gider

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cok komık 2020-02-25 21:48:34

pahalı olan KKTC ve asgarı ucret dusuk calısmak ınsanları hırsızlığa ıtmek demektır halk bu para ıle nasıl gecınsı 250 pound kıra verır ısen bozdur bozdur ye

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