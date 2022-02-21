Sucuoğlu: Yeni bir hava yolu şirketi gündemde

Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT ekranlarında yayınlana ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, hükümet programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, Çarşamba gününe kadar tüm bakanlıkların projelerini ve planlarını hazırlayacağını söyleyerek, Cuma günü hükümet programının Meclise sunulmasının planlandığını aktardı.

Her bakanlığın detaylı bir şekilde projelerini hazırlayacağını dile getiren Sucuoğlu, 5 yıllık bir program olacağının da altını çizdi.

Ekonominin yavaş yavaş canlanmaya başlayacağını aktaran Sucuoğlu, 1 Mart’tan itibaren ülkeye gelecek olan turistlerinde önem arz ettiğini vurguladı.

“PANDEMİ, KKTC’NİN KEŞFEDİLMESİNE YARADI”

1 senelik sürece işaret eden Sucuoğlu, “Pandemi, KKTC’nin keşfedilmesine yaradı. İnanılmaz bir yatırım hedefi var. Bizlerin hedef koyduğu, belki daha önce de düşünülen ancak yapılamayan açılımlar olacak” dedi.

“YENİ BİR HAVA YOLU ŞİRKETİ GÜNDEMDE”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Özellikle ucuz uçak bileti anlamında çalışmalar var. Ortak ya da özel sektörün himayelerinde olacak olan yeni bir hava yolu şirketi şu anda gündemde... Türkiye’den büyük bir yatırımcı bu konuyla ilgili bizi ziyaret etti” ifadelerini kullandı.

Küçümsenemeyecek belli gelirlerin ülkeye geleceğini söyleyen Sucuoğlu, “Çok yoğun bir çalışma temposuna girmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“BAKANLARIMIZA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Sucuoğlu, “Elini bu taşın altına koymak isteyen 23 tane çok donanımlı milletvekillerimiz var. 8 bakanımızla ilgili performans değerlendirmesi önemli... Eğer bir bakanlıkta memur çalışmıyorsa, müdür çalışmıyorsa bunun sorumlusu bakan ardından da müsteşardır. Ben vatandaşlarımız özellikle memnuniyetlerinin tekrardan kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bakanlarımıza büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu.

“Ayakları yere basan bir hükümet programı olması gerekiyor” diyen Sucuoğlu, programın 100 sayfa olmak zorunda olmadığını ancak içinin dolu olması gerektiğini ifade etti.

ENERJİ...

Enerji konusuna da değinen Faiz Sucuoğlu, borçların ödenebilir bir duruma getirilmesi gerektiğini, bu yönde bir çözüm arayışının devam ettiğini ve 15-20 gün içerisinde sürecin şekilleneceğini vurguladı. Sucuoğlu, “Özellikle lüks tüketim anlamında bir fonlamanın yaratılması konusunda çalışma var” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI