Künye
Kıbrıs 6
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...
18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
18 adet çeki sahteleyip tedavüle...
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
Flaş Haber
En soğuk günü yaşıyoruz!
Kapat

Sucuoğlu: Yeni hazırladığımız yasa çalışmaları ile özel sektöre yeni açılımlar getiriyoruz

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, KTTO ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Yeni hazırladığımız yasa çalışmaları ile özel sektöre yeni açılımlar getiriyoruz” dedi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 18:59
137 Okunma
Sucuoğlu: Yeni hazırladığımız yasa çalışmaları ile özel sektöre yeni açılımlar getiriyoruz
banner108

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret ederek, Oda Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Başbakan, pandemi ve dövizdeki dalgalanmanın yarattığı ortamın aşılması ve özel sektörün rahatlatılması adına bir yasa çalışması hazırlandığını söyledi.

Diğer önemli bir yasanın da kripto yasası olduğunu ifade eden Başbakan, sıcak para ile yatırımın ülkeye gelebileceği düzenlemeler yapacaklarını anlattı.

Başbakan “Özel sektör ve iş insanlarımızın önünü açacak yasaların da yapılması için seçimlerden sonra KTTO ile beraber çalışacağız” dedi.

“Biz istikrarlı bir hükumet için tek başına iktidara gelebilecek en yakın parti olarak halkımızdan müsaade istiyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarın sağlaması için bu şart” diyen Başbakan, tek başına hükümete gelmeleri halinde birçok yeni yasa ile ülkeye önemli açılımlar sağlayacaklarını söyledi.

Uçak bilet fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamaların bazı dar görüşler tarafından KKTC'nin Türkiye'ye ilhakı gibi söz konusu bile olmayacak bir duruma çekildiğini dile getiren Başbakan, “Sadece bilet fiyatlarının Türkiye’deki iç hat bilet fiyatları gibi olabilmesi adına çalışmalar yapmak istedik. Bu çıkan anlamsız söylemlere asla itibar edilmemesi gerekir“ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'den, KKTC'ye uyuşturucu geçirirken yakalandı
Güney'den, KKTC'ye uyuşturucu geçirirken yakalandı
Güney'de 2 bin 226 yeni vaka
Güney'de 2 bin 226 yeni vaka
Ertuğruloğlu’ndan, PYD’ye Güney Kıbrıs’ta temsilcilik açma izni verilmesiyle ilgili açıklama
Ertuğruloğlu’ndan, PYD’ye Güney Kıbrıs’ta temsilcilik açma izni verilmesiyle ilgili açıklama
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim