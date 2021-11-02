Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
banner107

Sucuoğlu'yla görüşecek bir şeyimiz yok!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet kurmak için parti ziyaretlerine başlayacak UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüşecek bir şeyi olmadığını, seçim tarihinin 9 Ocak’tan ileri gitmemesi şartıyla hükümete dışarıdan destek verebileceklerini kaydetti.

02 Kasım 2021 Salı 13:50
249 Okunma
Sucuoğlu'yla görüşecek bir şeyimiz yok!
banner108

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 22’inci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen ve hükümet kurmak üzere parti ziyaretlerine başlayacak olan Faiz Sucuoğlu’nun Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sağlık nedeniyle yurtdışında olması nedeniyle YDP ile planlanmış bir görüşmesi olmadığı bildirilmişti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, sağlık nedeniyle Ankara’da olduğunu doğrularken, UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüşecek birşeyi olmadığını söyledi.

Sucuoğlu’nun UBP Genel Başkanı seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada UBP’nin kuracağı hükümette yer almayacaklarını duyurduğunu hatırlatan Arıklı, “Tavrımız aynıdır. Hükümet kurma noktasında bize ihtiyacı varsa, seçim tarihinin 9 Ocak’tan ileri gitmemesi şartıyla dışarıdan destek veririz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Genç, yoğun bakımda uyutuluyor!
Emre Genç, yoğun bakımda uyutuluyor!
Meryem Toprak tüm aramalara rağmen bulunamadı
Meryem Toprak tüm aramalara rağmen bulunamadı
Zaroğlu: Siyasette omurgalı bir duruş sergilemek gerekiyor
Zaroğlu: Siyasette omurgalı bir duruş sergilemek gerekiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim