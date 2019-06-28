Sucuoğlu: “Yol haritamız netlik kazanmaya başladı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, göreve geldikleri günden beri sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını, farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi aldıklarını kaydederek, “Yol haritamız netlik kazanmaya başladı” dedi.

Salih Kayım başkanlığındaki Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği heyetini kabul eden Sucuoğlu, çalışma hayatıyla ilgili de açıklamada bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu “Başta kayıt dışılığın önlenmesi, denetimlerin sıklaştırılması olmak üzere, kayıt dışı duruma düşmüş çalışanların kayıt altına alınmasını öngören af uygulaması da hayata geçirilecek yeni açılımlarımız arasında” dedi.

Bakan Sucuoğlu restoran sektörünün, lokomotif sektörler turizm ve eğitimle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, ekonomik koşulların ve dövizdeki yükselmenin insanların cebindeki paranın azalmasına neden olduğunu belirtti. Çalışma Bakanı, restoranların istihdam için ciddi bir alan olduğunu da söyledi.

KAYIM: “GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DAKİ RESTORANLAR İFLAS NOKTASINA GELDİ”

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, turizm sektörünün durgun olduğunu ve özellikle Girne ile Gazimağusa’daki restoranların iflas noktasına geldiğini söyledi.

Kayım, sektörün sıkıntılarının çözülmesi konusunda Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.