Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

Sucuoğlu: “Yol haritamız netlik kazanmaya başladı”

Salih Kayım başkanlığındaki Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği heyetini kabul eden Sucuoğlu, çalışma hayatıyla ilgili de açıklamada bulundu.

28 Haziran 2019 Cuma 12:26
Sucuoğlu: “Yol haritamız netlik kazanmaya başladı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, göreve geldikleri günden beri sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını, farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi aldıklarını kaydederek, “Yol haritamız netlik kazanmaya başladı” dedi. 
Salih Kayım başkanlığındaki Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği heyetini kabul eden Sucuoğlu, çalışma hayatıyla ilgili de açıklamada bulundu.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu “Başta kayıt dışılığın önlenmesi, denetimlerin sıklaştırılması olmak üzere, kayıt dışı duruma düşmüş çalışanların kayıt altına alınmasını öngören af uygulaması da hayata geçirilecek yeni açılımlarımız arasında” dedi.
Bakan Sucuoğlu restoran sektörünün, lokomotif sektörler turizm ve eğitimle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, ekonomik koşulların ve dövizdeki yükselmenin insanların cebindeki paranın azalmasına neden olduğunu belirtti.  Çalışma Bakanı, restoranların istihdam için ciddi bir alan olduğunu da söyledi.
KAYIM: “GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DAKİ RESTORANLAR İFLAS NOKTASINA GELDİ”
Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, turizm sektörünün durgun olduğunu ve  özellikle Girne ile Gazimağusa’daki restoranların iflas  noktasına geldiğini söyledi.
Kayım, sektörün sıkıntılarının çözülmesi konusunda Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GirneGazmagusaRestoranIflasNoktasıHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kıbrıslı 2019-06-28 16:15:25

biraz yemekleri ucuzlatırlarsa batmazlar müşteri gider amaaaa 1 yemek baskınpahası kim gidebilir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Sınır dışı edilen zanlı ülkeye gelir gelmez birçok suç işledi
Sınır dışı edilen zanlı ülkeye gelir gelmez birçok suç işledi
Silahlı kavgada tutuklanan iki kişi mahkemeye çıkarıldı
Silahlı kavgada tutuklanan iki kişi mahkemeye çıkarıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim