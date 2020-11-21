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Sucuoğlu: Zarar gören iş yerlerinin prim borcu ve depozitleri 3 ay ertelenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ülkede dün yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle  mağdur olan  ve zarar gören  işyerlerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim borçlarının 3 ay süresince erteleneceğini açıkladı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 14:46
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Sucuoğlu: Zarar gören iş yerlerinin prim borcu ve depozitleri 3 ay ertelenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ülkede dün yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle  mağdur olan  ve zarar gören  işyerlerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim borçlarının 3 ay süresince erteleneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

''Ülkemizde   yaşanan yoğun yağış, dolu ve hortum sebebiyle, özellikle Girne ve Karpaz bölgeleri  başta olmak üzere, hasar ve zarara uğrayan  tüm iş yerlerimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak  sosyal sigorta, sosyal  güvenlik  prim borçları ile  ihtiyat sandığı prim borçları ve depozitlerinin  3 ay süreyle ertelenmesi hususunda destek olmak için  çalışmalarımıza başladık. Zarar eden ve hasar gören iş yerlerimiz,   Bakanlığımıza bağlı Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Daireleri'ne başvuruda bulunarak 3 ay süreyle sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borçlarını erteleyebilecektir.''

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