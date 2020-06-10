Sucuoğlu:7 binin üzerinde kişiye 14.5 milyon TL civarında İhtiyat Sandığı’ndan ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de yayınlanan 45+ programında gündemi değerlendirdi.

Sucuoğlu, koronavirüs salgını sürecinde kapalı olan sektörlere ikinci kez bin 500 TL ödeme yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından tespit edilen sektörlere ödemelerin yapılacağını açıkladı.

Bakan Sucuoğlu, ikinci ödemeden sonra bin 500 TL ödemelerinin hangi sektörler için devam edeceğinin belirlenmesinden ardından gerekli açıklamanın yapılacağını da ifade etti.

Bakanlığı’nın salgın nedeniyle yaşanan süreçte yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Bakan Sucuoğlu, bu çerçevede 7 binin üzerinde kişiye 14.5 milyon TL civarında İhtiyat Sandığı’ndan ödeme yapıldığını bu uygulamanın da sürdüğünü ifade etti.

Sucuoğlu, ihtiyaçlı olan vatandaşlara 900 veya bin 200 TL sosyal yardım yapılması yönündeki uygulamanın yürürlüğe girmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisini de verdi.

Sucuoğlu, Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklerin durumuna ilişkin kararın Sağlık Bilim Kurulları tarafından verilen bilgiler ışığında alındığına işaret etti. Pandemi sürecinin yarattığı ekonomik olumsuzlukların işsizlik olarak yansıyıp yansımadığı yönündeki soruya ise Sucuoğlu, salgın başladığı günden bu yana işsizlik ödeneği için 430 başvuru yapıldığını bunun da önemli bir rakam olmadığını kaydetti.

KKTC vatandaşı çalışan istihdamını desteklemek için yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Sucuoğlu, bunun, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ikinci pakette yer alacağını ifade etti.

KAYNAK : BRT