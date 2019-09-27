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Sucuoğlu:Amacımız engelli vatandaşlarımızı dört duvarın içinden çıkarıp hayata bağlamak

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ve yönetim kurulu üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek, başta engelli vatandaşlarının iş hayatına katılımı konusunda yürüttükleri çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

27 Eylül 2019 Cuma 14:10
Sucuoğlu:Amacımız engelli vatandaşlarımızı dört duvarın içinden çıkarıp hayata bağlamak

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, Engellilerin sosyal güvenlik çatısı altında olmasının son derece önemli bir konu olduğunu belirterek, bunun çok iyi anlatılması gerektiğini kaydetti ve Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Bakan Sucuoğlu da “Engelli vatandaşlarımıza yönelik büyük hassasiyetimiz var” diyerek, engelliler adına önümüzdeki günlerde daha fazla açılımlar yapılacağını anlattı.

“Amacımız engelli vatandaşlarımızı dört duvarın içinden çıkarıp hayata bağlamak” diyen Bakan Sucuoğlu, “engelli bir vatandaşımız özel sektörde istihdam edildiği zaman bize müracaat ediyor. Biz bakanlık olarak 48 ay boyunca ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerini üstleniyoruz. Daha da ileriye giderek yine Bakanlık olarak asgari ücretin yüzde seksenini biz veriyoruz. Çalıştığı yerden bir asgari ücret aldığı anda da bu rakam tatmin edici noktaya geliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Sucuoğlu ayrıca ebeveynlerini kaybettikten sonra engellilerin ortada kalmaması, kendi hayatlarını sürdürebilecekleri bir devlet katkısını yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Birinci etabı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi ile ilgili de bilgi veren Sucuoğlu, ikinci etap için blokenin kaldırılması adına Maliye Bakanlığı’na müracaatın yapıldığını kaydeden Sucuoğlu, ardından ihaleye çıkılıp 2020’nin ilk yarısında Engelsiz Yaşam Evi’nin hizmete konulmasının hedeflendiğini kaydetti.

(BRT/SM)

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