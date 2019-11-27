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Sucuoğlu,Ankara Mesleki Yeterlilik Kurumları Başkanlığı ve UGETAM heyeti ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı .

27 Kasım 2019 Çarşamba 16:11
Sucuoğlu,Ankara Mesleki Yeterlilik Kurumları Başkanlığı ve UGETAM heyeti ile görüştü

KKTC’de temaslarda bulunan heyette, MYK Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, MYK Birim Koordinatörü Abdullah Özdemir, UGETAM A.Ş Genel Müdürü Doç.Dr. İbrahim Edin, Eğitim ve İş Geliştirme Müdürü Selim Serkan Say, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Erdem Arslanoğlu ile TC Lefkoşa Elçiliği Çalışma Müşaviri Cahit Durmuş yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, görüşmede Türkiye’deki Mesleki Yeterlililik Sistemi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun faaliyetleri ile ilgili bilgi alarak, KKTC’de meslek standartlarının belirlenmesi konusunda, iki ülke arasında nasıl işbirliği ve tecrübe paylaşamı yapılabileceği konularında heyet temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.

KKTC’deki çalışma yaşamı ve işgücü piyasası hakkında da heyete bilgi veren Bakan Sucuoğlu, yerel işgücü istihdamının desteklenmesi, İş Yasası’nın tadili ve Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesinin Bakanlığın öncelikli projeleri arasında yer aldığını, 2020 yılında, iki ülke arasındaki teknik heyetler aracılığıyla, meslek standartlarının belirlenmesinde bilgi aktarımı yapılabileceğini söyledi.

(BRT/MAIL)

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