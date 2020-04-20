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Sucuoğlu:Bugün 880 işverenin başvurusu kabul edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yaklaşık 60 bin kişinin yararlanacağı, Bin 500 TL Ücret Desteği’ne başvuruların bugün başladığını açıkladı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:06
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Sucuoğlu:Bugün 880 işverenin başvurusu kabul edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yaklaşık 60 bin kişinin yararlanacağı, Bin 500 TL Ücret Desteği’ne başvuruların bugün başladığını açıkladı.

Bakan Sucuoğlu BRT’de yayınlanan Korona Virüs” özel yayına katılarak çalışma yaşamındaki açılımları anlattı.

Bakan Sucuoğlu, şuana kadar 880 işverenin başvurusunun kabul edildiğini belirterek, yaklaşık 60 bin kişinin bu maaş desteğinden yararlanacağını söyledi.

Saat 15.50 itibarıyla 880 işverenin müracaat yaptığını ifade eden Bakan Sucuoğlu, bugün saat 09.30 da 21 bin başvuru olması nedeniyle sistemin çöktüğünü daha sonra sistemin düzeldiğini ve daha az yoğunluk yaşandığını belirtti.

Herkesin aynı anda sabah başvuruda bulunmamasını isteyen Sucuoğlu, başvuruların 24 saat sistemi ile yapılabildiğini anımsattı.

Türkiye Ìş Bankası, Garanti Bankası İktisat Bankası ve Albank’ın bu sistemin dışında kalmayı istediğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, bu bankalarda işverenin hesapları olduğunu ve bunun çok ciddi bir sıkıntı yarattığını anlattı.

Bu bankalara çağrı yapan Bakan Sucuoğlu, bu bankaların da sistemin içine girmesini talep etti.

Bakanlar Kurulu kararı ile beş müsteşarın bu konuda yetkilendirildiğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, üç haftaya yakın çok yoğun çalışmalar yaptıktan sonra bir çok kriter belirleyerek sektörleri kapalı ve açık olarak belirlediklerini söyledi.

Cuma günü ilk ödemenin yapılabileceği müjdesini veren Bakan Sucuoğlu, tüm ödemerin 4 veya 6 mayıs kalmaması ve yığılma olmaması için ödemelerin 3-4 günde bir yapılacağını anlattı.


(BRT)

Son Güncelleme: 20.04.2020 19:06
Anahtar Kelimeler:
Bin 500 TL Ücret DesteğiFaiz SucuoğluÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Yorumlar
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vatandas 2020-04-20 19:25:17

bekleyıp gorecegız parazıslıktan anamız agladı ama kapımızı calan oladı utanmadan televızyondan dıyorlar okadar ınsana yardım yapıldı ne muhtar ne beledıye gezıp sormadı oy zamanı kapı kapı gezmeyı bılırler utanmazlar

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