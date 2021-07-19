Sucuoğlu’dan “Kurban Bayramı”Mesajı

“Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşmanın pekişmesine, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunan; küskünlüklerin sona ermesine vesile olan müstesna zamanlardır” diyen Sucuoğlu, Milli birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket etmeli ve sürekli dayanışma içinde olmalıyız” ifadesini kullandı.

Pandeminedeniyle de uyarılarda bulunan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren pandemi nedeniyle hassas bir süreçten geçmekteyiz.

Pandemi süreci hayatımızın her alanında olduğu gibi Bayramlarımızın idrakinde de eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmayı zorunlu kılmıştır. Bu salgını en az sıkıntıyla atlatabilmek ailemiz, yakınlarımız ve tüm halkımızın sağlığı, huzuru ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın salgınla mücadele kapsamında belirlenen tüm kurallara özellikle de Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyması sağlığımız açısından büyük önem arz etmektedir. Bu konuda göstereceğiniz duyarlılık ve içinde bulunduğumuz toplum sağlığı açısından üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle hareket ederek Pandemi sürecini başarıyla atlatacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, kardeşliğe ve sevgiye vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım”.