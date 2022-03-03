Sucuoğlu:Enerji sıkıntılarının giderilmesi için güneş panelleri serbest bırakılacak

Başbakan Sucuoğlu, pandemi nedeniyle daralan bir ekonomi ile karşı karşıya kalındığını anlatarak, Rusya Ukrayna savaşının da petrol fiyatlarının atmasına, dövizin yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Özel sektörün ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu kaydeden Sucuoğlu, ekonomik rahatlama sağlanması adına çalışmalarını sürdürdükleribi dile getidi. “Ben değil biz olarak hareket edilmesi gerekiyor” diyen Başbakan, ekonomiyi güçlendirmek adına tüm paydaşlarla biraraya gelerek hareket edileceğini vurguladı.

Ekonomik Örgütler Platformu ile bir görüşme yaptığını da anlatan Başbakan Sucuoğlu, “Bundan sonraki süreçte, birlikte çalışma kararı aldık. Birlikte bir üst komite kuracağız. Öyle bir aşamaya geldik ki ‘ben’ olayı bitti artık. Daralan piyasanın tek olumlu yönü belki de bu oldu. ‘Biz’ olma zorunluluğu ortaya çıktı. Yarın CTP ile görüşmelerini söyledim. Artık Kıbrıs sorunu, federasyon bunları bırakalım. İhtiyacımız olan birlik ve beraberliktir. Bunu bir şekilde hep birlikte yaşamamız lazım ve hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız” dedi.

Platform ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını da aktaran Başbakan Sucuoğlu, önümüzdeki hafta itibarıyla bu çalışmayı hızlandıracaklarını kaydederek, yarın büyük bir grupla bir toplantı daha yapacaklarını anlattı. Enerji sıkıntılarının giderilmesi için güneş panellerinin serbest bırakılacağını da belirten Sucuoğlu, “Güneşten gelecek olan enerji kullanılacak, akşam ise kapatılıp sisteme dönülecek. Birkaç arkadaş ile konuştum. Enerji konusunda ciddi bir rahatlama sağlanacak” diye konuştu.

Sucuoğlu, “5 yıllık süreyi hedefliyoruz. 8-10 aylık süre içerisinde belli tedbirler alacağız sonrasında da belli bir rahatlama yaşanacak. Turizmde önemli gelişmelerin arifesindeyiz” dedi. Başbakan Faiz Sucuoğlu, belediyelerin birleştirilmesi için yasa tasarısının Mart sonunda hazır olabileceğini de söyledi.