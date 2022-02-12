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Sucuoğlu:Görüştüğümüz partilerle genel anlamda bir sorun yok

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının en geç Çarşamba günü netleşeceğini açıkladı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 09:37
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Sucuoğlu:Görüştüğümüz partilerle genel anlamda bir sorun yok
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Hükümet kurma çalışmalarındaki ilk tur görüşmelerini BRT’ye değerlendiren Sucuoğlu, görüştükleri tüm partilerle genel anlamda bir sorun olmadığını, CTP ile olan görüşmede sadece Kıbrıs konusunda görüş ayrılığı olduğunu söyledi…

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde siyasi partilerle olan görüşmelerini BRT Ana Haber’e değerlendirdi.

Sucuoğlu, Salı günü cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevini aldıklarını hatırlatarak, aynı gün komitedeki ekibiyle ön çalışma yaptıklarını belirtti.

Yeniden Doğuş Partisi, Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi ile görüştüklerini ifade eden Sucuoğlu, “CTP ile uzun görüşme oldu, genel anlamda bütün düşüncelerimizi paylaştık” dedi.

Sucuoğlu, “Toplantıdan ayrıldıktan sonra komite ile değerlendirme yaptık. CTP de yapmıştır bildiğim kadarıyla.. Tabii ki her konuda yüzde yüz fikir birliği olması mümkün değil. Önceliğimiz genel süreç olmalı..

ekonomi, güvenlik ve diğer konularda içinde bulunduğumuz süreç çok daha güçlü, reform ve radikal değişikliklere fırsat tanıyacak bir hükümet oluşumunu sağlamak diye düşündüm bunları paylaştık” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, CTP ile olan görüşmede sadece Kıbrıs konusunda görüş ayrılığı olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunu bırakalım, aciliyet gerektirecek birşeyi yok. İç meselelere, ekonomiye, özel sektöre ve güvenliğe bakalım.Dış konulardaki süreç hareketlenirse değerlendirilir.Bu konuyu görüşeceklerini söylediler. Görüşlerini önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, “Daha önce yapmış olduğumuz ziyaretlerde DP olsun, YDP olsun, genel anlamda ciddi problem görünmüyor. HP konsunda da ciddi bir problem olmamasına rağmen, HP’nin 27 üzerinde durması, yani UBP-HP sadece iki partili bir hükümeti kendileri açısından böyle bir formülün geçerli olduğunu bize belirttiler. Saygı duyuyoruz partinin ve başkanın verdiği bir karar.. Tekrardan Pazartesi günü son bir değerlendirme yapıp büyük ihtimal Çarşamba gün tam anlamıyla netleşir diye düşünüyorum” dedi.

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