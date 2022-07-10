Sucuoğlu’ndan Basın Günü Mesajı

Faiz Sucuoğlu’nun Basın Günü Mesajı şu şekilde:

Kıbrıs Türkü’nün ilk gazetesi Saded’in 11 Temmuz 1889'da ilk yayınını yapması anısına, 1983 Yılı'ndan itibaren 11 Temmuz Basın Günü olarak kutlanmaktadır..

Demokrasimizin ve çok sesliliğin korunması ve geliştirilmesi, yıllar içerisinde bizlere göstermiştir ki ancak özgür basınla mümkündür...

Kıbrıs Türk Basını, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda, kendi devlet çatısı altında, özgürce yaşamasında yıllardır önemli bir görev yürütmektedir...

Kıbrıs Türk Halkının, gerçekleri anında öğrenmesi, sesinin yurtdışında yankılanmasında da basınımızın özverisi büyüktür...

Doğruları, yanlışlarıyla, Sosyal medya, ana akım medyanın yerine geçmek için vargücüyle mücadele ederken, doğruların, gerçeklerin, kişilik haklarının, bir bütün olarak kamuoyuna yansıtılması konusunda, devletin atması gereken adımlar olduğu da yadsınamaz bir gerçektir...

Basınımızın, özellikle son zamanlarda, yangın, doğal afetler, siyasi gelişmeler ışığında ortaya koyduğu çabayı takdir ettiğimi belirtir, doğruyu yazmaktan çekinmeyen, medya etik değerlerini benimsemiş basın mensuplarımızın gününü kutlarım...