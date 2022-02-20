Sucuoğlu’ndan, eski LTB Başkanı Burhan Yetkili için taziye mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanı Burhan Yetkili’nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, “UBP’den 1990 yılında Lefkoşa Belediye Başkanlığı’na seçilen, görevi süresince, Lefkoşa için unutulmaz çalışmalar yapmış, gerek siyasette gerek iş ve sosyal yaşamda çok sevilen Burhan Yetkili’nin vefatından büyük üzüntü duydum. Nur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Maneviyatı bizler için unutulmaz değerdedir” ifadelerini kullandı.