Sucuoğlu’ndan hükümet açıklaması; Gayriresmi temaslarımız var

Sucuoğlu , “Çabalarımız Ulusal Birlik Partisi başkanlığında uzun sürecek bir hükümetin kurulması yönündedir” dedi.

Sucuoğlu aynı zamanda hükümetin kurulması anlamında gayriresmi temaslarının da olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu’nun açıklamasından öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Ulusal Birlik Partisi’nin sıkıntı yaşadığı her dönemde KKTC’de de ciddi sıkıntılar oluştu. Seçim sonrası zaman zaman kırgınlıklar olur ama çok şükür öyle bir görüntü yok. Bu da bizi çok mutlu etti. Değerlendirmeler yaptık. Tüzük çalışmaları olacak. Onun içinde komite kurma kararı aldık. Karma oyun kaldırılması meclis açıldıktan sonra ilk yasal değişiklikten biri olacaktır. Karma oy olayını bu şekilde bitirmiş olacağız. Hükümetin kurulması anlamında şu anda yapmış olduğumuz gayri resmi temaslar var. Bu temaslarla ilgili bilgi verdik. Önümüzdeki süreçte de belli bir noktaya geldikten sonra parti meclisimizi toplayıp karar aşaması öncesi arkadaşlarımızla paylaşacağız.

Ulusal Birlik Partisi başkanlığında uzun sürecek bir hükümetin kurulması yönündedir çabalarımız. Çok olumlu bir toplantı oldu.