Sucuoğlu’ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insana yapılan her yatırımın, insanın yetişmesine verilen her emeğin çok kutsal olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenliğin; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğuna vurgu yaptı.

Öğretmenliğin, kutsal ve saygın bir meslek olmanın ötesinde aynı zamanda bir sanat olduğuna işaret eden Sucuoğlu, bireylerin, öğretmenin elinde şekillendiğini, olgunlaştığını ve hayata hazırlandığını kaydetti.

Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her zaman hatırladığımız, ömür boyu aklımızdan çıkmayan, her insanın hatırasında önemli rol alan öğretmenlerimiz, fedakârca ve cefakârca çalışarak bu ülkenin geleceğinin emanetçisi çocuklarımızı, canla başla yetiştirmektedir.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözüyle uygarlık yarışında öğretmenlerin gücüne işaret etmiş ve öğretmenlere önemli görevler yüklemiştir.

İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek çok kutsaldır. Ülkemizin geleceği, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edecektir.”

Sucuoğlu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andığı mesajında, ülkenin her köşesinde fedakârca çalışarak, çocukları geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.