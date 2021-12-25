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Sucuoğlu’ndan tek başına iktidar açıklaması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Vadili'yi ziyaret etti.

25 Aralık 2021 Cumartesi 10:52
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Sucuoğlu’ndan tek başına iktidar açıklaması
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UBP’den yapılan açıklamaya göre, milletvekili adaylarının tanıtıldığı gecede Başbakan Sucuoğlu’nun yanı sıra, bazı bakanlar, milletvekilleri ve  Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan da yer aldı.

Sucuoğlu, buluşmada yaptığı konuşmada, tek başına iktidar hedefini yineledi.

Koalisyon hükümetleri ile KKTC'nin son yıllarda yeterince zaman kaybı yaşadığına işaret eden Sucuoğlu, "Tek başına iktidar sadece UBP'nin bir seçim galibiyeti değil, aynı zamanda ülkenin yapısal sorunlarına kalıcı çözüm bulma ve istikrar için de vazgeçilmez bir hedef haline gelmiştir" dedi.

Sucuoglu, "Mesarya’mızın gözbebeği, çiftçimizin, üreticimizin simge merkezlerinden Vadili'de bu akşam gördük ki, tek başına iktidar için geri sayım başlamıştır. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Son Güncelleme: 25.12.2021 11:54
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