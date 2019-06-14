Sucuoğlu’ndan yoğun temas

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığına bağlı Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ile Mağusa ve İskele’de Sosyal Sigortalar, Sosyal Hizmetler, Çalışma ve İhtiyat Sandığı Dairelerini ziyaret etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bakanlık bürokratlarının eşlik ettiği ziyarette Bakan Faiz Sucuoğlu, personel ile sohbet ederek, dairelerin sıkıntıları ile ilgili bilgi aldı.

SUCUOĞLU, AKDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET LATİF İLE DE GÖRÜŞTÜ

Akdoğan Sosyal Hizmetler Bürosu’nu da ziyaret eden Bakan Sucuoğlu, Akdoğan ve civar bölgesindeki vatandaşlara sosyal sigortalarla ilgili işlemlerin yapılmasında kolaylık sağlanması yönünde nelerin yapılabileceği konusunda Belediye Başkanı Ahmet Latif ile görüş alışverişinde bulundu.

SUCUOĞLU, KARPAZ BÖLGESİNDE DE TEMAS VE İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan Sosyal Hizmetler Dairesi Mehmetçik ve Yeni Erenköy Büroları’nı da ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Karpaz bölgesindeki özel gereksinimli bireylere hizmet vermesi amacıyla engelli rehabilitasyon merkezinin bölgeye kazandırılması amacıyla Yeni Erenköy Sağlık Ocağı eski hizmet binasını da ziyaret ederek incelemeler yaptı.