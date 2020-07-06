Sucuoğlu’nun Ankara ziyareti

Bakan Sucuoğlu temasları çerçevesinde bugün saat 15.00’te TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşecek.

Sucuoğlu, 8 Temmuz Çarşamba günü de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya gelecek.

Ankara temaslarının ardından İstanbul’da da temaslar gerçekleştirecek olan Sucuoğlu, 10 Temmuz Cuma günü KKTC’ye dönecek.

Bakan Sucuoğlu’na Ankara ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel ve Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam’dan oluşan heyet eşlik ediyor