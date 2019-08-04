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Suçüstü tutuklandı

Lefkoşa’da önceki gün gerçekleştirilen operasyonda ülkede Mayıs 2019 tarihinden itibaren kaçak olduğu tespit edilen zanlı Humphery Okoro tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:08
Suçüstü tutuklandı

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Sennaroğlu huzurda bulunan zanlı Humphery Okoro’nun 3 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da ikametgâhı içerisinde “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı” ile ilgili polis ekipleri tarafından arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Polis ancak ikametgâhta bulunan zanlının yapılan kimlik kontrolünde Mayıs 2019 tarihinden itibaren ülkede kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru Zübeyde Sennaroğlu mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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