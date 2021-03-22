Suçüstü yakalandı

Zanlı bugün 22.03.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, polis memuru Osman Üreten’in olguları aktarmak maksadıyla tanık kürsüsüne çağırdı.

PM Üreten yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir bilgi ışığında 21.03.21 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’da Çanakkale göledi yakınlarında asfalt yol kenarında elektrik direği altında siyah bir poşetin bulunduğunun tespit edilmesiyle pusu görevinde bulunduklarını söyledi.

Saat 21.50 raddelerinde HA 040 plakalı aracıyla zanlının olay mahalline geldiğini, araçtan inerek elektrik direği altındaki siyah renk poşeti almak isterken polisi görüp kaçmak isterken makul güç kullanılarak yakalandığını belirten tanık polis, poşet içerisinde yapılan incelemede sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 360 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi GKRY’den isim ve soy ismini verdiği bir şahsın kendisi için getirip oraya bıraktığı yönünde itirafta bulunduğuna değinen tanık polis, meselenin yeni olduğunu, zanlı ifadesinin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını, emarelerin bugün itibaren incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve aranmakta olan bir şahsın da olduğuna dikkat çektikten sonra tahkikatın salimen devam etmesi maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)