Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk

Suçüstü yakalandı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı M.D teminat maksadı ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

14 Ağustos 2020 Cuma 14:58
1327 Okunma
Suçüstü yakalandı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı M.D teminat maksadı ile  mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlı M.D'nin kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.15’te Hamitköy’de zanlı M.D'nin görevli polis ekibince şüpheli görüldüğünü ve tasarrufundaki mavi renk kâğıda sarılı 16 gram 380 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu maddeyi atarken suçüstü yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL, KKTC’de muteber 2 kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Tutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli:" Toplam 2084 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı "
Bakan Pilli:" Toplam 2084 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı "
Karpaz Gate Marina'da pozitif vaka
Karpaz Gate Marina'da pozitif vaka
Tatar, KTBK ve GKK komutanlarını kabul etti
Tatar, KTBK ve GKK komutanlarını kabul etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim