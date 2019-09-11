Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Suçüstü yakalandılar

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:40
Suçüstü yakalandılar

(Kamalı Haber) – Demirhan’da Erülkü Market’in park yerinde alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde tasarruflarında tarihi eser tespit edilen zanlılar Mihriye Arıca, İlyas Mustafa Kaya ve Erol Akacan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olguları aktardı. Polis, 10.09.2019 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket önünde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Cengizköy’de sakin Mihriye Arıca’nın siyah renk el çantası içinde muhafaza ettiği eski eser olduğuna inanılan bir adet 18 cm uzunluğundaki heykel ile bir adet sikkenin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, olay mahallinde zanlı Mihriye Arıca ile birlikte bulunan zanlı Arzu Sertkaya ile konu eski eserleri satın almak için gelen zanlılar İlyas Mustafa Kaya ve Erol Akacan’ın suçüstü tespit edilip, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1’er kefilin 50’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Eski EserMihriye Arıcaİlyas Mustafa KayaErol Akacan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeği Geçen Tüm Paydaşları Tebrik Ettiler
Emeği Geçen Tüm Paydaşları Tebrik Ettiler
Koop Bank Genel Müdürü Ataman eleştirileri yanıtladı
Koop Bank Genel Müdürü Ataman eleştirileri yanıtladı
Yekta Saraç, THY yönetimine teşekkür etti
Yekta Saraç, THY yönetimine teşekkür etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim