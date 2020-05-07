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Suçüstü yakalandılar

Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi!

07 Mayıs 2020 Perşembe 17:53
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Suçüstü yakalandılar

Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi alınan zanlılar Gerry Onuwa Kachıckwu ve Uduakabasi Emmanuel Onwıoduokıt’in evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, olguları aktardı. Polis, Gerry Onuwa Kachıckwu ve Uduakabasi Emmanuel Onwıoduokıt’in Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hint Keneviri) Alma-verme-tasarruf suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, Narkotik ekibi tarafından zanlıların uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisinin alınması üzerine 06.05.2020 tarihinde 14.30-15.00 saatleri arasında Lefkoşa da Sakin Gerry Onuwa Kachıckwu’nun (E-30, Nijerya, Öğrenci) ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda iki ayrı foil kâğıda sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir adet sarma sigara ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3750 Dolar, 400 Euro, 50 Stg,1100 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, ayni gün meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Lefkoşa’da sakin Uduakabasi Emmanuel Onwıoduokıt (K-27, Nijerya, Öğrenci) Lefkoşa’da bir araçta tespit edilerek çantasında yapılan kontrolde tasarrufunda 5 ayrı foil kâğıda sarılı yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmış olup adı edilenlerin tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Gibri 2020-05-07 18:01:38

Adam 30 yaşında bayan 27 yaşında ,, öğrenci , 2 bitli sonradan görme üniversitelerin sahiplerinin öğrencileri .

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