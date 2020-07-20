Suçüstü yakalandılar

Lefkoşa’da dün H.İ.U. (E-27), Güney Kıbrıs’a gitmek isteyen N.E.K. (K-38) ve iki çocuğunu yönetiminde bulunan araç ile Gayretköy’e götürdüğü sırada suçüstü tespit edilip tutuklandı.

Polis açıklamasına göre soruşturma devam ediyor.