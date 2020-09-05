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Suçüstü yakalandılar

Lefkoşa’da Lokmacı sınır kapısı yakınlarında Birinci Derece Askeri Bölgeyi ihlal eden 3 yabancı uyruklu kişi suçüstü tespit edilerek tutuklanmalarının ardından karantinaya alındılar. Mahkemeye çıkarılmayan zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

05 Eylül 2020 Cumartesi 17:02
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Suçüstü yakalandılar

Lefkoşa’da Lokmacı sınır kapısı yakınlarında Birinci Derece Askeri Bölgeyi ihlal eden 3 yabancı uyruklu kişi suçüstü tespit edilerek tutuklanmalarının ardından karantinaya alındılar. Mahkemeye çıkarılmayan zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı. Sunalp, 5 Eylül 2020 tarihinde ve saat 04.00 raddelerinde Lokmacı sınır kapısı yakınlarında 3 erkek yabancı uyruklu kişinin askeri yasak bölgeyi ihlal etmesi üzerine suçüstü tespit edilerek tutuklandığını dile getirerek,   yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin ilk sorgularında Bangladeşli olduklarının öğrenildiğini ifade etti. Zanlıların askeri yasak bölgeyi ihlal etmeleri nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde Covid-19 test sonuçlarının beklendiğini söyleyen Sunalp, bu nedenle zanlıların mahkeme huzuruna çıkarılamadığını açıkladı. Zanlıların üzerlerinde kimliklerini belirtecek hiçbir belgenin bulunmadığını anlatan Sunalp,  öte yandan zanlıların ne olduğu tespit edilemeyen alkol veya uyarıcı madde tesiri altında olması nedeniyle kimlik bilgilerini tam olarak veremediğini anlattı. Soruşturmanın henüz yeni başladığına işaret eden Sunalp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlıların aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi.

Son Güncelleme: 05.09.2020 17:05
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