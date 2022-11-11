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SUİKASTIN ŞİFRELERİ ÇÖZÜLÜYOR!

Organize ve planlayarak KKTC’yi kana bulayan suikast davasıyla ilgili tahkikat duruşmaları devam ediyor. Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın ölümü ile sonuçlanan suikast davasında son tanık Polis müfettişi Murat Bayram dinlendi…

11 Kasım 2022 Cuma 09:25
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SUİKASTIN ŞİFRELERİ ÇÖZÜLÜYOR!



Girne Kaza Mahkemesi’nde son tanık tahkikatı sürdüren ve koordine eden Tahkikat Memuru Polis müfettişi Murat Bayram dinlenmeye başlandı.

Yaşanan hain pusuyla ilgili tüm detaylar bir bir tüm deliller ile ortaya konuyor.

Savcı Ali Hidayet’in sorularını yanıtlayan Murat Bayram olayın yaşandığı 8 Şubat 2022 tarihinden itibaren saat saat yapılan soruşturmanın detaylarını anlattı.

Polis Müfettişi Murat Bayram’ın tahkikat duruşmasındaki ilk açık ifadesinde dikkat çeken detaylar şöyle:

-Olaydan sonra adadan kaçan Cemil Önal ile katil zanlısı Ömer Tunç’un yakınlığı belgelendi.

-Ömer Tunç’un Kıbrıs’a giriş v çıkış kayıtları, olay günü yaşanan telefon trafiğinin dökümleri raporlanarak mahkemeye sunuldu.

-Ömer Tunç’un sosyal medya hesabından “Dostlarla Kıbrıs’tan herkese selamlar” iletisi ile paylaştığı fotoğraf mahkemeye emare olarak sunuldu.

-Hain pusuyla ilgili yapılan telefon konuşmalarının GSM hatları Les Ambassadeurs Otel’de kalan Ender Yıldız tarafından alındığı tespit edildi.

-Türkiye’de tutuklu bulunan Abdürrahim Çelik adına alınan sim kartlarla ilgili dökümler mahkemeye sunuldu.

-Ömer Tunç ve Mustafa Söylemez’in bağlantısı da kiralanan araçların GPS kayıtlarında raporlandı.

-Olayda kullanılan araçların Gökhan Altunok adına düzenlenen sahte sürüş ehliyeti ile kiralandığı da yapılan tespitler içerisinde yer aldı.

Tahkikat duruşması 16 Kasım’da Polis müfettişi Murat Bayram’ın tanıklığında devam edecek…

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