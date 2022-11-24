SUİKASTTA KİLİT İSİM CEMİL ÖNAL

SUİKASTTA YENİ BİR İSİM İLK KEZ ZİKREDİLDİ: ÖMER AKINCI

Girne Kaza Mahkemesi’nde son tanık tahkikatı sürdüren ve koordine eden Tahkikat Memuru Polis müfettişi Murat Bayram dinlenmeye devam ediliyor. Yaşanan hain pusuyla ilgili tüm detaylar mahkemede bir bir tüm deliller ile ortaya konuyor. Savcı Ali Hidayet’in sorularını yanıtlayan Murat Bayram olayın yaşandığı 8 Şubat 2022 tarihinden itibaren saat saat yapılan soruşturmanın detaylarını anlatmaya devam etti.

Polis Müfettişi Murat Bayram’ın dün devam eden tahkikat duruşmasındaki açık ifadesinde dikkat çeken detaylar şöyle:

-Veysel Sare: “Ben sadece arabayı sürdüm”

-Musa Çiçek: “Benim rolüm belli, ben sadece haber verdim”

-Emlakçı Güldem Akdağ’ın hesapları incelendi, Mustafa Söylemez’in Veysel Sare ve Musa Çiçek’in Alsancak’ta kaldığı evin kirasını ödediği belgelendi.

-Cemil Önal’ın eski eşi eski Ekaterina Sopova’nın ifadesi alındı. Hatırlanacağı üzere Cemil Önal ve Mustafa Söylemez arasında yapılan telefon görüşmesi Cemil Önal’ın eski eşinin hattı ile yapılmıştı.

-Ferdi Altundaş’ın telefon dökümleri incelendi. Ferdi Altundaş olaydan 1 ay önce Les Ambassadeurs oteli arayarak ihbarda bulunmuştu. Ferdi Altundaş’ın ifadesinin alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor.

-Veysel Sare ve Musa Çiçek’in el yazısı ve imza örnekleri alındı.

-Cemil Önal’ın eski kız arkadaşı Sibel Seyyal İzzet sorgulandı. Sibel Seyyal İzzet’in cep telefonu incelenmek için emare olarak alındı ve incelemesi yapıldı.

-Bugüne kadar adı hiç zikredilmeyen zanlı Ömer Akıncı’nın ismi Murat Bayram’ın verdiği belgeli ifadede ilk kez yer aldı.

-Musa Çiçek’in olay tarihinde Alsancak’ta bulunan Karatepe Kaporta’nın önünden olay günü saat 15.50 raddelerinde dolmuşa bindiği, Karakum Lemar yakınındaki Pia Bella Otel önünde indiği kayıtlara geçti.

-Duruşma bugün sat 14.00’a ertelendi.