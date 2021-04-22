SÜLEYMAN CENGİZ EMİNOĞLU'NUN ADI YAŞATILACAK

Çocuk ve 25 yaş altı gençlerin, sportif, kültürel sosyal becerilerini artırmak, gelişimlerine kaktı sağlamak, bilgi beceri ve mutluluklarını artıracak projeleri hayata geçirmek amacıyla kurulan Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı ile Girne Belediyesi işbirliğinde, Püsküllü Bölgesinde hayat bulacak park ve aktivite alanının temeli bugün atıldı.

Çocukluk çağı kanserinden Nöroblostom hastalığı nedeniyle, 8 Ekim 2019’ da 9 buçuk yaşında yaşama veda eden Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun adı, Girne Püsküllü bölgesinde hayata geçirilecek park ve aktivite alanında yaşatılacak.

Temel atma törenine katılan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocuk yaşta yaşamını kaybeden Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun adını taşıyan Vakıfla işbirliği yapmaktan ve Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun adını yaşatacak böyle bir projeye katkı koymaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun, parkta oynayacağı bir yaşta yaşama veda ettiğini anımsatan Güngördü, bu nedenle adını taşıyan projenin bir park alanı olması konusunda aileyle hemfikir olduklarını dile getirdi. Güngördü, söz konusu alanın bölgede yaşayanlar hem de Girne sakinleri için önemli bir nefes alma ve aktivite mekanı olacağını ifade etti.

Sağlık, sevgi, barış ve uzun ömrün simgesi olan Zeytin ağaçlarının, tüm dinlerde kutsal sayıldığını anımsatan Güngördü, parka bunu sembolize eden 150-200 yıllık bir zeytin ağacının da dikildiğini kaydetti.

Püsküllü Bölgesinde, 750 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Süleyman Cengiz Eminoğlu Cengo–V Parkı ve Aktivite alanında; çılgın kaydırak, yarı basketbol sahası, oyun üniteleri, trambolinler, dinlenme alanı, tuvaletler, büfe ve depo yer alacak. Güngördü, yapılacak olan parka katkı koyan herkese teşekkür etti.

Törende bir konuşma yapan Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı Başkanı ve Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun annesi Özge Özbekoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, projenin temelini atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Eylül ayında tamamlamayı hedefledikleri projenin Girne Belediyesi işbirliğinde hayat bulacağını ifade etti.

Özbekoğlu, Vakıf Çalışmalarına katkı koyan gönüllülere bağışçılara ve parkın hayata geçmesine katkı koyan başta Girne Belediyesi’ne teşekkür etti.