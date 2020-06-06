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Süleyman Türem yaşamını yitirdi

KKTC'nin tanınan ve sevilen isimlerinden Süleyman Türem hayatını kaybetti.

06 Haziran 2020 Cumartesi 14:18
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Süleyman Türem yaşamını yitirdi

KKTC'nin tanınan ve sevilen isimlerinden Emekli BRTK müdür vekili Süleyman Türem  hayatını kaybetti.

Türem'in cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa mezarlığında defnedilecek.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Türem
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