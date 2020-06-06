Süleyman Türem yaşamını yitirdi

KKTC'nin tanınan ve sevilen isimlerinden Emekli BRTK müdür vekili Süleyman Türem hayatını kaybetti.
Türem'in cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa mezarlığında defnedilecek.
KKTC'nin tanınan ve sevilen isimlerinden Süleyman Türem hayatını kaybetti.
KKTC'nin tanınan ve sevilen isimlerinden Emekli BRTK müdür vekili Süleyman Türem hayatını kaybetti.
Türem'in cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa mezarlığında defnedilecek.